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Сырский − защитникам на Лиманском направлении: Скоро наступит время для наступления

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 10:10
Сырский − защитникам на Лиманском направлении: Скоро наступит время для наступления
Скриншот с deepstatemap.live

Защитники Украины продолжают удерживать занимаемые рубежи на Лиманском направлении, не давая россиянам продвинуться вперед, и скоро наступит время для контрнаступления.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Лиманское направление. Наши части и подразделения продолжают стойко удерживать занимаемые рубежи и позиции, отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровка, Спирное, Новоселовское, Торское, наносят ему значительные потери в личном составе и технике".

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Детали: Сырский сообщил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта, и обсудил с ними возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

"Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, (поэтому сейчас − ред.) определил конкретные задачи на подготовку к ним", − подытожил Сырский.

Темы: Донецкая областьЛиманвойна
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