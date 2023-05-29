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У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який наводив російські ракети

Альона Мазуренко Понеділок, 29 травня 2023, 10:43
У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який наводив російські ракети

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який "наводив" російські ракети на Україну.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону".

Деталі: За даними слідства, поплічником росіян виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Після виходу "на волю" вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міськради.

 

Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

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Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ.

Проросійський агент навіть сформував у Запоріжжі власну інформаторську мережу із колишніх "однопартійців".

 

Через них він отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості він передавав РФ, а після ворожих ударів "звітував" про їхні наслідки до ФСБ.

 

Під час обшуків у нього виявили мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою.

Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

 
 

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Теми: ЗапоріжжядержзрадаСБУ
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