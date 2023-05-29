В Запорожье задержали экс-депутата-коммуниста, который наводил российские ракеты

Контрразведка Службы безопасности задержала в Запорожье бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, который "наводил" российские ракеты на Украину.

Источник: СБУ

Дословно: "По его наводке российские захватчики осуществили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае текущего года.

Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона".

Детали: По данным следствия, пособником россиян оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

После выхода "на свободу" вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского горсовета.

Также он был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

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В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Пророссийский агент даже сформировал в Запорожье собственную информаторскую сеть из бывших "однопартийцев".

Через них он получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Затем предатель лично выезжал на местность и проводил фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Полученные сведения он передавал РФ, а после вражеских ударов "отчитывался" об их последствиях в ФСБ.

Во время обысков у него обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой.

Также у него изъято большое количество запрещенной коммунистической символики.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.