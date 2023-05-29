Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье задержали экс-депутата-коммуниста, который наводил российские ракеты

Алена МазуренкоПонедельник, 29 мая 2023, 10:43
В Запорожье задержали экс-депутата-коммуниста, который наводил российские ракеты

Контрразведка Службы безопасности задержала в Запорожье бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета, который "наводил" российские ракеты на Украину.

Источник: СБУ

Дословно: "По его наводке российские захватчики осуществили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае текущего года.

Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона".

Детали: По данным следствия, пособником россиян оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

После выхода "на свободу" вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского горсовета.

 

Также он был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

ВИДЕО ДНЯ

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Пророссийский агент даже сформировал в Запорожье собственную информаторскую сеть из бывших "однопартийцев".

 

Через них он получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Затем предатель лично выезжал на местность и проводил фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Полученные сведения он передавал РФ, а после вражеских ударов "отчитывался" об их последствиях в ФСБ.

 

Во время обысков у него обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой.

Также у него изъято большое количество запрещенной коммунистической символики.

 
 

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Темы: ЗапорожьегосизменаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Запорожье
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Агент РФ за рулем такси: экс-служащий налоговой милиции шпионил за позициями ВСУ
В Запорожье задержали экс-милиционера, который хотел присоединиться к "вагнеровцам"
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: