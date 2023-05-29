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В Україні понад годину лунала тривога: в Києві прогриміли вибухи

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 12:27
В Україні понад годину лунала тривога: в Києві прогриміли вибухи
Фото alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу у низці областей, у центрі Києва пролунали вибухи.

Джерело: карта тривог, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати об 11:09. Трохи раніше тривогу оголосили на Харківщині.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Близько 11:20 у Києві (зокрема, у центрі) пролунала низка вибухів.

Також об 11:20 тривогу оголосили у Чернігівській області.

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Об 11:25 тривога почала поширюватися на центральні, північні та південні області.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки ракети упали на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце. 

 
Фото з telegram Кличка 

Об 11:39 тривога поширилася і на західні області України.

Оновлено: О 12:25 тривогу скасували. Небезпека тривала понад 1 годину.

Теми: повітряна тривогаКиївКиївська область
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