В Україні понад годину лунала тривога: в Києві прогриміли вибухи

Влада України оголошувала повітряну тривогу у низці областей, у центрі Києва пролунали вибухи.

Джерело: карта тривог, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати об 11:09. Трохи раніше тривогу оголосили на Харківщині.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Близько 11:20 у Києві (зокрема, у центрі) пролунала низка вибухів.

Також об 11:20 тривогу оголосили у Чернігівській області.

Об 11:25 тривога почала поширюватися на центральні, північні та південні області.

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Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки ракети упали на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

Фото з telegram Кличка

Об 11:39 тривога поширилася і на західні області України.

Оновлено: О 12:25 тривогу скасували. Небезпека тривала понад 1 годину.