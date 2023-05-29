В Україні понад годину лунала тривога: в Києві прогриміли вибухи
Влада України оголошувала повітряну тривогу у низці областей, у центрі Києва пролунали вибухи.
Джерело: карта тривог, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: Сирени почали лунати об 11:09. Трохи раніше тривогу оголосили на Харківщині.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Близько 11:20 у Києві (зокрема, у центрі) пролунала низка вибухів.
Також об 11:20 тривогу оголосили у Чернігівській області.
Об 11:25 тривога почала поширюватися на центральні, північні та південні області.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки ракети упали на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.
Об 11:39 тривога поширилася і на західні області України.
Оновлено: О 12:25 тривогу скасували. Небезпека тривала понад 1 годину.