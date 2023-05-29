Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине более часа звучала тревога: в Киеве прогремели взрывы

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 12:27
В Украине более часа звучала тревога: в Киеве прогремели взрывы
Фото alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в ряде областей, в центре Киева прогремели взрывы.

Источник: карта тревог, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 11:09. Чуть раньше тревогу объявили на Харьковщине.

Реклама:

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Около 11:20 в Киеве (в частности, в центре) прогремел ряд взрывов.

Также в 11:20 тревогу объявили в Черниговской области.

ВИДЕО ДНЯ

В 11:25 тревога начала распространяться на центральные, северные и южные области.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. 

 
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМА КЛИЧКО

В 11:39 тревога распространилась и на западные области Украины.

Обновлено: В 12:25 тревогу отменили. Опасность продолжалась более 1 часа.

Темы: воздушная тревогаКиевКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
В Киеве обнаружили 6 обломков сбитых российских ракет
16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели – КГВА
Воздушные силы сообщили, чем ударила Россия по Киеву днем 29 мая
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: