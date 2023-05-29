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В Украине более часа звучала тревога: в Киеве прогремели взрывы

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 12:27
В Украине более часа звучала тревога: в Киеве прогремели взрывы
Фото alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в ряде областей, в центре Киева прогремели взрывы.

Источник: карта тревог, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 11:09. Чуть раньше тревогу объявили на Харьковщине.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Около 11:20 в Киеве (в частности, в центре) прогремел ряд взрывов.

Также в 11:20 тревогу объявили в Черниговской области.

В 11:25 тревога начала распространяться на центральные, северные и южные области.

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Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место. 

 
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМА КЛИЧКО

В 11:39 тревога распространилась и на западные области Украины.

Обновлено: В 12:25 тревогу отменили. Опасность продолжалась более 1 часа.

Темы: воздушная тревогаКиевКиевская область
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