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16-та російська атака за травень: над Києвом ППО знищила всі цілі – КМВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 травня 2023, 12:47
16-та російська атака за травень: над Києвом ППО знищила всі цілі – КМВА
ілюстративне фото Повітряних сил

За даними Київської міської військової адміністраці, під час денної атаки Росії українська ППО успішно ліквідувала всі повітряні цілі ворога.

Джерело:  начальник Київської міської військової адміністраці Сергій Попко, якого цитує телеграм-канал КМВА

Пряма мова: "Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу.

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Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення".

Деталі: За даними Попка, попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами української ППО.

За наявною інформацією КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються, додають в адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформація щодо потерпілих на разі уточнюється.

Теми: ракетний ударКиїв
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