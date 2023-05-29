16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели – КГВА

По данным Киевской городской военной администрации, во время дневной атаки России 29 мая украинская ПВО успешно ликвидировала все воздушные цели врага.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа.

Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения".

Детали: По данным Попко, предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами украинской ПВО.

По имеющейся информации КГВА, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные прорабатываются и уточняются, добавляют в администрации.

Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.