Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели – КГВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 мая 2023, 12:47
16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели – КГВА
иллюстративное фото Воздушных сил

По данным Киевской городской военной администрации, во время дневной атаки России 29 мая украинская ПВО успешно ликвидировала все воздушные цели врага.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа.

Реклама:

Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения".

Детали: По данным Попко, предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами украинской ПВО.

По имеющейся информации КГВА, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные прорабатываются и уточняются, добавляют в администрации.

ВИДЕО ДНЯ

Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Темы: ракетный ударКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ракетный удар
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: