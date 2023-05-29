Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели – КГВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 мая 2023, 12:47
16-я российская атака за май: над Киевом ПВО уничтожила все цели – КГВА
иллюстративное фото Воздушных сил

По данным Киевской городской военной администрации, во время дневной атаки России 29 мая украинская ПВО успешно ликвидировала все воздушные цели врага.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа.

Это была уже 16-я атака на столицу с начала месяца. Таким образом враг изменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть, рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения".

Детали: По данным Попко, предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами украинской ПВО.

По имеющейся информации КГВА, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные прорабатываются и уточняются, добавляют в администрации.

Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском р-не 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
ракетный удар
Российский ВПК наращивает мышцы благодаря "дружественным" странам: как РФ помогают строить ракеты
Воздушные силы сообщили, чем ударила Россия по Киеву днем 29 мая
В Киеве обнаружили 6 обломков сбитых российских ракет
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: