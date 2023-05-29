Ворог ударив "Іскандером" по Харківщині: серед постраждалих – вагітна і двоє дітей

Росіяни вдарили раетою "Іскандер" по селищу міського типу Ківшарівка на Харківщині: поранено трьох жінок літнього віку, постраждала вагітна і двоє дітей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег у Синєгубов у соцмережах

Деталі: За даними Синєгубова, ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району.



Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.



В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

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Також обстріляне село Глушківка Куп'янського району. Там осколкові поранення отримала 60-річна жінка



"Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", повідомляє очільник ОВА.