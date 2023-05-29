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Враг ударил "Искандером" по Харьковщине: среди пострадавших – беременная и двое детей

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 мая 2023, 13:34
Враг ударил Искандером по Харьковщине: среди пострадавших – беременная и двое детей
скриншот

Россияне ударили ракетой "Искандер" по поселку городского типа Ковшаровка на Харьковщине: ранены три женщины пожилого возраста, пострадала беременная и двое детей.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях

Детали: По данным Синегубова, враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района.

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Ранения получили три пожилые женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.

В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

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Также обстреляно село Глушковка Купянского района. Там осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

"Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", сообщает глава ОГА.

Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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