Враг ударил "Искандером" по Харьковщине: среди пострадавших – беременная и двое детей

Россияне ударили ракетой "Искандер" по поселку городского типа Ковшаровка на Харьковщине: ранены три женщины пожилого возраста, пострадала беременная и двое детей.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях

Детали: По данным Синегубова, враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района.

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Ранения получили три пожилые женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок.

В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

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Также обстреляно село Глушковка Купянского района. Там осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

"Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", сообщает глава ОГА.