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Начальник Генштабу Чехії допустив ймовірність війни НАТО проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 14:33

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що існує ймовірність війни між Росією і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.

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"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", – сказав начальник чеського Генштабу.

Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з (Північноатлантичним) альянсом".

"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу", – додав він.

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Ржехка підкреслив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

Нагадаємо, минулого тижня Ржехка заявляв, що майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково переломить ситуацію на полі бою, та закликав готуватись до затяжної війни.

Теми: ГенштабНАТОРосіяЧехія
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