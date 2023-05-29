Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Начальник Генштабу Чехії допустив ймовірність війни НАТО проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 14:33

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка заявив, що існує ймовірність війни між Росією і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію.

"Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива", – сказав начальник чеського Генштабу.

Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки "Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з (Північноатлантичним) альянсом".

"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу", – додав він.

Ржехка підкреслив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Ржехка заявляв, що майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково переломить ситуацію на полі бою, та закликав готуватись до затяжної війни.

Теми: ГенштабНАТОРосіяЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоУ ГУР пояснили, чому Буданов допоміг "слузі" Трубіцину виїхати за кордон

Князєву на 30 мільйонів зменшили заставу і лишили під вартою

Президент Хорватії: "Слава Україні" – це гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків

Пригожин вирушив у турне Росією

Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова

Після ордера на арешт Путін сидить в РФ: на інавгурацію Ердогана теж не їде

Усі новини...
Генштаб
Захисники знищили 430 окупантів і 61 безпілотник за добу
Сили оборони уразили 6 пунктів управління та артилерійський підрозділ ворога – зведення
Генштаб: У Лисичанську дезертирували 80 окупантів, біля Бахмута – 30 "вагнерівців"
Останні новини
20:55
У Литві заявили, що режим Лукашенка може використати нелегальних мігрантів під час саміту НАТО
20:48
Заборону Додону на виїзд з Молдови залишили в силі
20:47
оновленоУ ГУР пояснили, чому Буданов допоміг "слузі" Трубіцину виїхати за кордон
20:41
Князєву на 30 мільйонів зменшили заставу і лишили під вартою
20:40
Прем'єр Іспанії застеріг від обрання правих "трампістів" на позачергових виборах
20:35
Спілка підприємців виступила проти підвищення ПДВ на пальне
20:28
Президент Хорватії: "Слава Україні" – це гасло шовіністів, які вбивали євреїв і поляків
20:25
Угорщина відпустила 777 іноземців, засуджених за торгівлю людьми, через переповнені в'язниці
20:09
Пригожин вирушив у турне Росією
20:09
Зеленський провів виїзну ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу та Буданова
Усі новини...
Реклама: