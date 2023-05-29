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Начальник Генштаба Чехии допустил вероятность войны НАТО против России

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 14:33

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что существует вероятность войны между Россией и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По его словам, подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария.

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"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является худшим сценарием для нас, не является невозможной, она возможна", – сказал начальник чешского Генштаба.

Ржехка отметил, что вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку "Россия сейчас находится на траектории конфликта с (Североатлантическим) альянсом".

"Чешская Республика является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также накладывает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса", – добавил он.

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Ржехка подчеркнул, что учитывая опыт войны РФ против Украины, необходимо укрепить национальную безопасность и, в частности, как можно быстрее преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей.

Напомним, на прошлой неделе Ржехка заявлял, что будущее контрнаступление Украины против РФ не обязательно переломит ситуацию на поле боя, и призвал готовиться к затяжной войне.

Темы: ГенштабНАТОРосcияЧехия
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