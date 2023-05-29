Захисники "вполювали" ворожий склад на Лиманському напрямку
Понеділок, 29 травня 2023, 14:44
Українські захисники знищили склад із боєприпасами окупантів на Лиманському напрямку.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "На Лиманському напрямку дрони прикордонників "вгледіли" ретельно замаскований військовий склад окупантів".
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Деталі: Окупанти переховували в лісі свої боєприпаси. Дарма.
Прикордонники повідомили, що аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно й артилерія ЗСУ не схибила.
Таким чином вдалося знищити склад із боєприпасами окупантів.
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Також ДПСУ опублікували відео із зафільмованою детонацією.