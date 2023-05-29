Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники "вполювали" ворожий склад на Лиманському напрямку

Альона Мазуренко Понеділок, 29 травня 2023, 14:44
Захисники вполювали ворожий склад на Лиманському напрямку
скриншот

Українські захисники знищили склад із боєприпасами окупантів на Лиманському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На Лиманському напрямку дрони прикордонників "вгледіли" ретельно замаскований військовий склад окупантів".

Деталі: Окупанти переховували в лісі свої боєприпаси. Дарма.

Прикордонники повідомили, що аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно й артилерія ЗСУ не схибила.

Таким чином вдалося знищити склад із боєприпасами окупантів.

Також ДПСУ опублікували відео із зафільмованою детонацією.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Лиманвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Лиман
Сирський − захисникам на Лиманському напряму: Скоро настане час для наступу
На Донеччині виявили нові поховання вбитих окупантами
Росіяни мають тактичні успіхи на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках − Міноборони
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: