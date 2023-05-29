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Захисники "вполювали" ворожий склад на Лиманському напрямку

Альона Мазуренко Понеділок, 29 травня 2023, 14:44
Захисники вполювали ворожий склад на Лиманському напрямку
скриншот

Українські захисники знищили склад із боєприпасами окупантів на Лиманському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На Лиманському напрямку дрони прикордонників "вгледіли" ретельно замаскований військовий склад окупантів".

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Деталі: Окупанти переховували в лісі свої боєприпаси. Дарма.

Прикордонники повідомили, що аеророзвідка ДПСУ спрацювала на відмінно й артилерія ЗСУ не схибила.

Таким чином вдалося знищити склад із боєприпасами окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Також ДПСУ опублікували відео із зафільмованою детонацією.

Теми: Лиманвійнаокупація
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