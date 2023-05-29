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Защитники уничтожили вражеский склад на Лиманском направлении

Алена МазуренкоПонедельник, 29 мая 2023, 14:44
Защитники уничтожили вражеский склад на Лиманском направлении
скриншот

Украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами оккупантов на Лиманском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "На Лиманском направлении дроны пограничников "углядели" тщательно замаскированный военный склад оккупантов".

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Детали: Оккупанты прятали в лесу свои боеприпасы. Напрасно.

Пограничники сообщили, что аэроразведка ГПСУ сработала на отлично и артиллерия ВСУ не промахнулась.

Таким образом удалось уничтожить склад с боеприпасами оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Также ГПСУ опубликовали видео с снятой детонацией.

Темы: Лиманвойнаоккупация
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