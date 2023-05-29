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Путін дозволив вибори і депортації за воєнного стану

"Українська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 14:51
Путін дозволив вибори і депортації за воєнного стану
Путін підписує анексію з колаборантами, скриншот

У Росії змінили закон про воєнний стан. Тепер на анексованих територіях можна буде проводити "вибори" й "референдуми", а також депортувати людей.

Джерело: Meduza

Деталі: Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про внесення змін до закону "Про воєнний стан", які, зокрема, дозволяють проводити вибори на анексованих територіях і депортувати жителів. 

У законі "Про воєнний стан" тепер прописано можливість "примусового і контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введено". 

Також після внесених змін до закону "Про воєнний стан" з'явилася можливість проведення "референдумів і виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", якщо рішення про них ухвалив Центрвиборчком "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, і федеральним органом виконавчої влади".

Проводити вибори можна буде як на всій території, де введено воєнний стан, так і тільки на її частині.

Поправки до закону "Про воєнний стан" було внесено до другого читання законопроєкту 168783-8, у якому спочатку йшлося про заміну в низці федеральних законів понять "член Ради Федерації" на "сенатор Російської Федерації". Його внесли в липні 2022 року, а перше читання відбулося в березні 2023 року. 17 травня законопроєкт із поправками ухвалили в другому читанні, а 18 травня – у третьому.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Станом на кінець травня 2023 року, воєнний стан РФ запровадила на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України (з 20 жовтня 2022 року). Росія називає ці території своїми після захоплення і псевдореферендумів. Україна і світ не визнають їх російськими.

Теми: ПутінРосіяокупаціявибори
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