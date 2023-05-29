Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин разрешил выборы и депортации при военном положении

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 14:51
Путин разрешил выборы и депортации при военном положении
Путин подписывает аннексию с коллаборантами, скриншот

В России изменили закон о военном положении. Теперь на аннексированных территориях можно будет проводить "выборы" и "референдумы", а также депортировать людей.

Источник: Meduza

Детали: Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О военном положении", которые, в частности, разрешают проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей. 

Реклама:

В законе "О военном положении" теперь прописана возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". 

Также после внесенных изменений в закон "О военном положении" появилась возможность проведения "референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления", если решение о них принял Центризбирком "по результатам консультаций c федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти".

Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

ВИДЕО ДНЯ

Поправки в закон "О военном положении" были внесены ко второму чтению законопроекта 168783-8, в котором первоначально шла речь о замене в ряде федеральных законов понятий "член Совета Федерации" на "сенатор Российской Федерации". Он был внесен в июле 2022 года, а первое чтение прошел в марте 2023 года. 17 мая законопроект с поправками был принят во втором чтении, а 18 мая – в третьем.

Справка: По состоянию на конец мая 2023 года, военное положение РФ ввела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины (с 20 октября 2022 года). Россия называет эти территории своими после захвата и псевдореферендумов. Украина и мир не признают их российскими.

Темы: ПутинРосcияоккупациявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: