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Путин разрешил выборы и депортации при военном положении

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 14:51
Путин разрешил выборы и депортации при военном положении
Путин подписывает аннексию с коллаборантами, скриншот

В России изменили закон о военном положении. Теперь на аннексированных территориях можно будет проводить "выборы" и "референдумы", а также депортировать людей.

Источник: Meduza

Детали: Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О военном положении", которые, в частности, разрешают проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей. 

В законе "О военном положении" теперь прописана возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". 

Также после внесенных изменений в закон "О военном положении" появилась возможность проведения "референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления", если решение о них принял Центризбирком "по результатам консультаций c федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти".

Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

Поправки в закон "О военном положении" были внесены ко второму чтению законопроекта 168783-8, в котором первоначально шла речь о замене в ряде федеральных законов понятий "член Совета Федерации" на "сенатор Российской Федерации". Он был внесен в июле 2022 года, а первое чтение прошел в марте 2023 года. 17 мая законопроект с поправками был принят во втором чтении, а 18 мая – в третьем.

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Справка: По состоянию на конец мая 2023 года, военное положение РФ ввела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины (с 20 октября 2022 года). Россия называет эти территории своими после захвата и псевдореферендумов. Украина и мир не признают их российскими.

Темы: ПутинРосcияоккупациявиборы
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