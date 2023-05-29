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Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: 2 загиблих і 8 поранених

Валентина Романенко, Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 18:30
Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: 2 загиблих і 8 поранених
фото прокуратури

Російські окупанти скинули авіабомби на АЗС і адмінбудівлю в Торецьку, в результаті чого загинули двоє і отримали поранення 8 людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 29 травня близько 11:30 війська РФ двічі ударили по місту авіацією — фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю.

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Зокрема, одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних осіб: 6 жінок та 2 чоловіків.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.

ВІДЕО ДНЯ
 

Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

 
 

Теми: Донецька областьвійнажертви
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