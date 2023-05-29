Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк: 2 погибших и 8 раненых

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на АЗС и админздание в Торецке, в результате чего погибли двое и получили ранения 8 человек.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Сообщается, что 29 мая около 11:30 войска РФ дважды ударили по городу авиацией - фугасными авиационными бомбами (ФАБ250). Повреждены АЗС и многоэтажное здание.

В частности, одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме того, по предварительным данным, получили ранения различной степени тяжести 8 гражданских лиц: 6 женщин и 2 мужчин.

Вторая бомба упала на административное здание. От взрыва получил телесные повреждения местный житель.

Также повреждены помещения банка, учебного заведения и автомобильный транспорт.

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Окончательное количество жертв еще устанавливается.