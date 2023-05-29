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Двох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 травня 2023, 15:46
Двох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу протиповітряної оборони в Києві.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомляється, що 29 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

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Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

 

Дослівно: "Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ.

В ніч на 16 травня ці кияни здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

З ними провели профілактичні бесіди.

Теми: ППОКиївракетний ударполіція
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