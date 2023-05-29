Двох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ

Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу протиповітряної оборони в Києві.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомляється, що 29 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

Дослівно: "Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!".

Що передувало: Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ.

ВІДЕО ДНЯ

В ніч на 16 травня ці кияни здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

З ними провели профілактичні бесіди.