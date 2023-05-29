Двух парней, которые снимали работу ПВО в Киеве, доставили в полицию и передадут СБУ

Столичные правоохранители разоблачили двух молодых людей, которые снимали работу противовоздушной обороны в Киеве.

Источник: полиция Киева

Детали: Сообщается, что 29 мая на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия немедленно были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.

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В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя "БМВ" правоохранители остановили на улице Ушакова.

Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для дачи объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

Дословно: "Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание - надежный тыл наших защитников!".

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Что предшествовало: Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев.

В ночь на 16 мая эти киевляне осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях.

С ними провели профилактические беседы.