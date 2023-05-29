"Зуби дракона" в Білорусі: укріплення під Гомелем тягнуться на 2 км – фото з супутника
У Білорусі поблизу кордону з Україною спорудили оборонні укріплення – на супутникових знімках сервісу Planet Labs видно, що вони простягнулися на два кілометри.
Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода" і "Беларускі Гаюн"
Деталі: За 20 кілометрів від кордону з Україною та за 10 кілометрів від Гомеля біля села Калініна з’явилися військові оборонні споруди, до складу яких входить лінія з протитанковими "зубами дракона". Її вже прозвали "Лінією Хреніна".
Подібна лінія не так давно була проведена на окупованих територіях України, а також у прикордонних регіонах Росії. Його основне завдання – уповільнити або направити бронетехніку противника в потрібний район, де її зручніше знищувати.
Самі "зуби дракона" являють собою квадратно-пірамідальні конструкції із залізобетону. Відео з ними з'явилося в міських чатах.
Загальна довжина оборонної лінії становить близько двох кілометрів (400 метрів у західній частині та 1600 метрів у східній).
Північніше, ближче до села, можна помітити окопи і рови.
Більшість траншей розташовані в безпосередній близькості від житлових будинків. Деякі з них були викопані на відстані менше 10 метрів від парканів місцевих жителів.
Точна мета будівництва таких укріплень невідома, але вони з'явилися безпосередньо перед початком так званої наради "Військової безпеки і оборони Республіки Білорусь" за участю міністра оборони Віктора Хреніна разом із керівниками та військових комісарів областей у Гомелі. Одним із пунктів наради був огляд цих споруд поблизу села Калініна.
26 травня міністр оборони РБ Хренін відвідав цей оборонний рубіж і, вочевидь, "Лінію Хреніна" було створено саме під навчання тероборони в Гомелі та Гомельському районі. У задумі навчань територіальної оборони це місце іменується як "укріплений район", зазначає "Беларускі Гаюн".