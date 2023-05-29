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"Зуби дракона" в Білорусі: укріплення під Гомелем тягнуться на 2 км – фото з супутника

"Українська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 18:31
Зуби дракона в Білорусі: укріплення під Гомелем тягнуться на 2 км – фото з супутника
Лінія «зубів дракона» біля села Калініна, скриншот з відео

У Білорусі поблизу кордону з Україною спорудили оборонні укріплення – на супутникових знімках сервісу Planet Labs видно, що вони простягнулися на два кілометри.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода" і "Беларускі Гаюн"

Деталі: За 20 кілометрів від кордону з Україною та за 10 кілометрів від Гомеля біля села Калініна з’явилися військові оборонні споруди, до складу яких входить лінія з протитанковими "зубами дракона". Її вже прозвали "Лінією Хреніна". 

 
Супутниковий знімок військових укріплень під Гомелем. 25 травня 2023 року

Подібна лінія не так давно була проведена на окупованих територіях України, а також у прикордонних регіонах Росії. Його основне завдання – уповільнити або направити бронетехніку противника в потрібний район, де її зручніше знищувати.

Самі "зуби дракона" являють собою квадратно-пірамідальні конструкції із залізобетону. Відео з ними з'явилося в міських чатах.

 

Лінія "зубів дракона" на захід від траси М8, що веде від Гомеля до українського кордону

Загальна довжина оборонної лінії становить близько двох кілометрів (400 метрів у західній частині та 1600 метрів у східній).

ВІДЕО ДНЯ
 
Лінія "зубів дракона" на схід від траси М8

Північніше, ближче до села, можна помітити окопи і рови. 

Більшість траншей розташовані в безпосередній близькості від житлових будинків. Деякі з них були викопані на відстані менше 10 метрів від парканів місцевих жителів.

 

Окопи для людей і техніки на краю села Калініна. 25.05.2023

Точна мета будівництва таких укріплень невідома, але вони з'явилися безпосередньо перед початком так званої наради "Військової безпеки і оборони Республіки Білорусь" за участю міністра оборони Віктора Хреніна разом із керівниками та військових комісарів областей у Гомелі. Одним із пунктів наради був огляд цих споруд поблизу села Калініна.

26 травня міністр оборони РБ Хренін відвідав цей оборонний рубіж і, вочевидь, "Лінію Хреніна" було створено саме під навчання тероборони в Гомелі та Гомельському районі. У задумі навчань територіальної оборони це місце іменується як "укріплений район", зазначає "Беларускі Гаюн".

Теми: Білорусьвійна
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