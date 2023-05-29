Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Зубы дракона" в Беларуси: укрепления под Гомелем тянутся на 2 км – фото со спутника

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 18:31
Зубы дракона в Беларуси: укрепления под Гомелем тянутся на 2 км – фото со спутника
Линия "зубов дракона" возле села Калинина, скриншот из видео

В Беларуси вблизи границы с Украиной соорудили оборонительные укрепления – на спутниковых снимках сервиса Planet Labs видно, что они протянулись на два километра.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода" и "Беларускі Гаюн"

Детали: В 20 километрах от границы с Украиной и в 10 километрах от Гомеля возле села Калинина появились военные оборонительные сооружения, в состав которых входит линия с противотанковыми "зубами дракона". Ее уже прозвали "Линией Хренина". 

 
Спутниковый снимок военных укреплений под Гомелем. 25 мая 2023 года

Подобная линия не так давно была проведена на оккупированных территориях Украины, а также в приграничных регионах России. Его основная задача – замедлить или направить бронетехнику противника в нужный район, где ее удобнее уничтожать.

Сами "зубы дракона" представляют собой квадратно-пирамидальные конструкции из железобетона. Видео с ними появилось в городских чатах.

 
Линия "зубов дракона" к западу от трассы М8, ведущей от Гомеля к украинской границе

Общая длина оборонительной линии составляет около двух километров (400 метров в западной части и 1600 метров в восточной).

 
Линия "зубов дракона" к востоку от трассы М8

Севернее, ближе к селу, можно заметить окопы и рвы. 

ВИДЕО ДНЯ

Большинство траншей расположены в непосредственной близости от жилых домов. Некоторые из них были выкопаны на расстоянии менее 10 метров от заборов местных жителей.

 
Окопы для людей и техники на краю села Калинина. 25.05.2023

Точная цель строительства таких укреплений неизвестна, но они появились непосредственно перед началом так называемого совещания "Военной безопасности и обороны Республики Беларусь" с участием министра обороны Виктора Хренина вместе с руководителями и военными комиссарами областей в Гомеле. Одним из пунктов совещания был осмотр этих сооружений вблизи села Калинина.

26 мая министр обороны РБ Хренин посетил этот оборонительный рубеж и, очевидно, "Линия Хренина" была создана именно под учения теробороны в Гомеле и Гомельском районе. В замысле учений территориальной обороны это место именуется как "укрепленный район", отмечает "Беларускі Гаюн".

Темы: Беларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Беларусь
War Speeches. Россия "доедает" Лукашенко и воюет за Белгородщину, а Украина получит 65 млрд долларов на оборону
Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку
Лукашенко не в Москве: встречается в Минске с главой центробанка России
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: