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"Зубы дракона" в Беларуси: укрепления под Гомелем тянутся на 2 км – фото со спутника

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 18:31
Зубы дракона в Беларуси: укрепления под Гомелем тянутся на 2 км – фото со спутника
Линия "зубов дракона" возле села Калинина, скриншот из видео

В Беларуси вблизи границы с Украиной соорудили оборонительные укрепления – на спутниковых снимках сервиса Planet Labs видно, что они протянулись на два километра.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода" и "Беларускі Гаюн"

Детали: В 20 километрах от границы с Украиной и в 10 километрах от Гомеля возле села Калинина появились военные оборонительные сооружения, в состав которых входит линия с противотанковыми "зубами дракона". Ее уже прозвали "Линией Хренина". 

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Спутниковый снимок военных укреплений под Гомелем. 25 мая 2023 года

Подобная линия не так давно была проведена на оккупированных территориях Украины, а также в приграничных регионах России. Его основная задача – замедлить или направить бронетехнику противника в нужный район, где ее удобнее уничтожать.

Сами "зубы дракона" представляют собой квадратно-пирамидальные конструкции из железобетона. Видео с ними появилось в городских чатах.

 
Линия "зубов дракона" к западу от трассы М8, ведущей от Гомеля к украинской границе

Общая длина оборонительной линии составляет около двух километров (400 метров в западной части и 1600 метров в восточной).

ВИДЕО ДНЯ
 
Линия "зубов дракона" к востоку от трассы М8

Севернее, ближе к селу, можно заметить окопы и рвы. 

Большинство траншей расположены в непосредственной близости от жилых домов. Некоторые из них были выкопаны на расстоянии менее 10 метров от заборов местных жителей.

 
Окопы для людей и техники на краю села Калинина. 25.05.2023

Точная цель строительства таких укреплений неизвестна, но они появились непосредственно перед началом так называемого совещания "Военной безопасности и обороны Республики Беларусь" с участием министра обороны Виктора Хренина вместе с руководителями и военными комиссарами областей в Гомеле. Одним из пунктов совещания был осмотр этих сооружений вблизи села Калинина.

26 мая министр обороны РБ Хренин посетил этот оборонительный рубеж и, очевидно, "Линия Хренина" была создана именно под учения теробороны в Гомеле и Гомельском районе. В замысле учений территориальной обороны это место именуется как "укрепленный район", отмечает "Беларускі Гаюн".

Темы: Беларусьвойна
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