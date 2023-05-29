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Зеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 травня 2023, 19:21
Зеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, на якому були ухвалені рішення щодо термінів руху українських військ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді". 

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Питання перше: фронт. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків доповідали Залужний, Сирський, Тарнавський (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський - ред.).

Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром. 

Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди".

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Деталі: Зеленський додав, що "за всіма пунктами" ухвалено відповідні рішення.

Доповнено: У вечірньому відеозверненні Зеленський додав, що були ухвалені рішення щодо "термінів руху" України.

Пряма мова: "Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені. Я дякую кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, які підготувалися".

Теми: ЗеленськийЗалужнийвійнапрезидент
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