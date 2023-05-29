Зеленский провел Ставку: приняты решения о сроках движения войск

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором приняты решения о сроках движения украинских войск.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное - сроки. А самое главное - по срокам есть ответы".

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Вопрос первый: фронт. По общей оперативной ситуации и по отдельным направлениям докладывали Залужный, Сырский, Тарнавский (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский - ред.)

Вопрос второй: комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.

Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба".

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Детали: Зеленский добавил, что "по всем пунктам" приняты соответствующие решения.

Дополнено: В вечернем видеообращении Зеленский добавил, что приняты решения о "сроках движения" Украины.

Прямая речь: "Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились.