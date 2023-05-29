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Українські прикордонники потролили білоруську армію

Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 19:47
Українські прикордонники потролили білоруську армію
Кадр з відео, яке демонструє "чудову" роботу військової техніки в сусідній країні, джерело: ДПСУ

Державна прикордонна служба опублікувала смішне відео, яке в кумедному світлі представляє збройні сили Білорусі.

Джерело: ДПСУ в Telegram

Деталі: Тема поста – чи можливий штурм з боку Білорусі?

У якості відповіді подається відео, на якому білоруські військові під веселу музику руками штовхають автомобіль, який не заводиться.

Під роликом підпис: "Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону".

Теми: БілорусьУкраїнавійна
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