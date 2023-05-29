Українські прикордонники потролили білоруську армію
Понеділок, 29 травня 2023, 19:47
Державна прикордонна служба опублікувала смішне відео, яке в кумедному світлі представляє збройні сили Білорусі.
Джерело: ДПСУ в Telegram
Деталі: Тема поста – чи можливий штурм з боку Білорусі?
У якості відповіді подається відео, на якому білоруські військові під веселу музику руками штовхають автомобіль, який не заводиться.
Під роликом підпис: "Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону".