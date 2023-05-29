Украинские пограничники потроллили белорусскую армию

Кадр из видео, которое демонстрирует "надежную" работу военной техники в соседней стране, источник: ГПСУ

Государственная пограничная служба опубликовала смешное видео, которое в нелепом свете представляет вооруженные силы Беларуси.

Источник: ГПСУ в Telegram

Детали: Тема поста – возможен ли штурм со стороны Беларуси?

Реклама:

В качестве ответа подается видео, на котором белорусские военные под веселую музыку руками толкают автомобиль, который не заводится.

Под роликом подпись: "Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы".