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Украинские пограничники потроллили белорусскую армию

Евгений КизиловПонедельник, 29 мая 2023, 19:47
Украинские пограничники потроллили белорусскую армию
Кадр из видео, которое демонстрирует "надежную" работу военной техники в соседней стране, источник: ГПСУ

Государственная пограничная служба опубликовала смешное видео, которое в нелепом свете представляет вооруженные силы Беларуси.

Источник: ГПСУ в Telegram

Детали: Тема поста – возможен ли штурм со стороны Беларуси?

В качестве ответа подается видео, на котором белорусские военные под веселую музыку руками толкают автомобиль, который не заводится.

Под роликом подпись: "Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы".

Темы: БеларусьУкраинавойна
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