Украинские пограничники потроллили белорусскую армию
Понедельник, 29 мая 2023, 19:47
Государственная пограничная служба опубликовала смешное видео, которое в нелепом свете представляет вооруженные силы Беларуси.
Источник: ГПСУ в Telegram
Детали: Тема поста – возможен ли штурм со стороны Беларуси?
В качестве ответа подается видео, на котором белорусские военные под веселую музыку руками толкают автомобиль, который не заводится.
Под роликом подпись: "Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы".