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У Генштабі уточнили кількість збитих за добу повітряних цілей

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 травня 2023, 19:55
У Генштабі уточнили кількість збитих за добу повітряних цілей
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Генштабі ЗСУ уточнили кількість збитих повітряних цілей під час двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України у понеділок.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Повідомляється, що вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". 

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131". 

Раніше повідомлялося про 37 збитих крилатих ракет та 29 дронів "Shahed".

Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Теми: ГенштабПовітряні сили ЗСУППО
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