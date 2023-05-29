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Повітряники збили 37 крилатих ракет і 29 "Шахедів" за ніч

Ірина БалачукПонеділок, 29 травня 2023, 08:37
Повітряники збили 37 крилатих ракет і 29 Шахедів за ніч
Інфографіка з Telegram Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед" уночі 29 травня.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "Знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131"; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня".

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Деталі: Уночі 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України.

Загалом ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

А з північного та південного напрямків росіяни атакували іранськими БпЛА "Shahed-136/131". Усього було запущено близько 35 ударних дронів.  

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Теми: ППОбезпілотникиРосія
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