Повітряники збили 37 крилатих ракет і 29 "Шахедів" за ніч
Понеділок, 29 травня 2023, 08:37
Повітряні сили ЗСУ знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу "Шахед" уночі 29 травня.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно Повітряні сили: "Знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131"; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня".
Деталі: Уночі 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України.
Загалом ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.
А з північного та південного напрямків росіяни атакували іранськими БпЛА "Shahed-136/131". Усього було запущено близько 35 ударних дронів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Опівночі 29 травня у Києві та низці областей України після була оголошена повітряна тривога, яка згодом поширилася по всій Україні та тривала до 5 години ранку. У столиці, Одесі та на Хмельниччині чули вибухи. Повідомлялося, що у Києві, на Львівщині, Вінниччині працювала ППО.
- Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.