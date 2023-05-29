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Боррель заявив про відсутність оптимізму щодо подій в Україні влітку

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 22:40

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель "не налаштований оптимістично" щодо подій в Україні влітку, а також прогнозує новий військовий наступ Росії.

Про це головний дипломат ЄС сказав на конференції Cercle d'Economia в Барселоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia та BBC

"Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа", – сказав Боррель.

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На його думку, Москва не сяде за стіл переговорів, не спробувавши спочатку виграти війну в Україні.

"Він (Путін – ред.) спробував одного разу і не досяг успіху", – вважає головний дипломат ЄС, додавши, що РФ спробує знову захопити Україну попри значні втрати російської армії.

"Вона (РФ – ред.) все ще має силу, ми не повинні її недооцінювати", – додав він.

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Боррель наголосив на необхідності збільшення військових витрат, щоб відповісти на оборонні виклики, які стоять перед Європою.

Військову присутність РФ в Україні він назвав "колосальною".

"Путін зібрав там понад 300 тисяч осіб, удвічі більше, ніж було, коли він почав вторгнення", – сказав  Боррель.

На його думку, щоденні обстріли, вбивства цивільного населення і знищення інфраструктури свідчать про те, що у Росії є план, якого вона дотримується.

"Боюся, що все це точно не відбувається випадково і без плану, і нам треба бути готовими до продовження конфлікту, а отже, продовжувати допомагати Україні, тому що якщо ми їй не допоможемо, Україна не зможе захистити саму себе", – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня Жозеп Боррель висловив упевненість, що Україна може перемогти в повномасштабній війні з Росією.

Хоча Боррель не уточнив, чиї заяви він коментував, раніше в інтерв'ю Bloomberg прем'єр Угорщини Віктор Орбан якраз заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

Теми: ЄСРосіявійнапереговори
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