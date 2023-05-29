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Боррель заявил об отсутствии оптимизма относительно событий в Украине летом

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 22:40

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель "не настроен оптимистично" относительно событий в Украине летом, а также прогнозирует новое военное наступление России.

Об этом главный дипломат ЕС сказал на конференции Cercle d'Economia в Барселоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia и BBC

"Я не настроен оптимистично относительно того, что произойдет в Украине этим летом", - сказал Боррель.

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По его мнению, Москва не сядет за стол переговоров, не попытавшись сначала выиграть войну в Украине.

"Он (Путин - ред.) попытался однажды и не преуспел", - считает главный дипломат ЕС, добавив, что РФ попытается снова захватить Украину несмотря на значительные потери российской армии.

"Она (РФ - ред.) все еще имеет силу, мы не должны ее недооценивать", - добавил он.

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Боррель отметил необходимость увеличения военных расходов, чтобы ответить на оборонные вызовы, которые стоят перед Европой.

Военное присутствие РФ в Украине он назвал "колоссальным".

"Путин собрал там более 300 тысяч человек, вдвое больше, чем было, когда он начал вторжение", - сказал Боррель.

По его мнению, ежедневные обстрелы, убийства гражданского населения и уничтожение инфраструктуры свидетельствуют о том, что у России есть план, которого она придерживается.

"Боюсь, что все это точно не происходит случайно и без плана, и нам надо быть готовыми к продолжению конфликта, а значит, продолжать помогать Украине, потому что если мы ей не поможем, Украина не сможет защитить саму себя", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Жозеп Боррель выразил уверенность, что Украина может победить в полномасштабной войне с Россией.

Хотя Боррель не уточнил, чьи заявления он комментировал, ранее в интервью Bloomberg премьер Венгрии Виктор Орбан как раз заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

Темы: ЕСРосcиявойнапереговоры
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