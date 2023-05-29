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Росія втратила понад 2 тисячі танків у війні проти України – Oryx

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 травня 2023, 20:44
Росія втратила понад 2 тисячі танків у війні проти України – Oryx
Ілюстративне фото з сайту Oryx

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 2002 танка – і це лише документально підтверджені втрати техніки.

Джерело: моніторингова група Oryx

Деталі: За даними моніторингової групи, 1239 танків було знищено, 106 – пошкоджено, 113 – покинуто, 544 – захоплено.

Довідково: Озвучені лише цифри, які підтверджені фото та відеофіксацією. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 травня Росія втратила 3801 танк.

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Теми: Росіятанкизброявійна
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