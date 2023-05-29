Россия потеряла более 2 тысяч танков в войне против Украины – Oryx

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 2002 танка – и это только документально подтвержденные потери техники.

Источник: мониторинговая группа Oryx

Детали: По данным мониторинговой группы, 1239 танков было уничтожено, 106 – повреждены, 113 – брошены, 544 – захвачены.

Справочно: Озвучены только цифры, которые подтверждены фото и видеофиксацией. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 мая Россия потеряла 3801 танк.