Мер Харкова відповів голові Бєлгородщини і обізвав його область "БНР"

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков запропонував приєднати Харківську область до його регіону. Мер Харкова Ігор Терехов назвав це маячнею.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: Гладков заявив, що найкращий спосіб вирішити "проблему обстрілів" у його регіоні - "приєднати Харківську область".

Пряма мова Терехова: "Смішно це чути. Бєлгородська область сприймається в Харкові виключно як "БНР" ("Бєлгородська народна республіка"). Тому нехай та маячня, яку він виголосив, буде втішною для нього".

Більше деталей: Терехов нагадав, що російські війська намагалися захопити Харків від самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, проте ще у вересні минулого року майже повністю пішли з регіону.

Пряма мова: "Для довідки можу нагадати, що, якщо взяти населення Бєлгорода, це всього лише один район Харкова. Теж для історії: колись дуже давно була Харківська область, до складу якої входило місто Бєлгород. До цього ми не будемо йти. Але те, що сьогодні стосується суверенітету і територіальної цілісності, то Україна - суверенна держава, Харків - українське місто, був, є і буде ним".

Довідково: У червні 1919 року Бєлгород і вся територія Бєлгородського повіту були зайняті військами Збройних сил Півдня Росії - Добровольчою армією Володимира Май-Маєвського. Бєлгородський повіт входив до складу Харківської області Півдня Росії до кінця 1919 року.

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Що передувало: На початку осені 2022 року українські війська пішли в контрнаступ на Харківщині і дуже швидко звільнили від російської окупації майже всю область.