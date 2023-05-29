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Мэр Харькова ответил главе Белгородщины и обозвал его область "БНР"

Евгений КизиловПонедельник, 29 мая 2023, 21:21
Мэр Харькова ответил главе Белгородщины и обозвал его область БНР
Игорь терехов комментирует бред гладкова, скриншот

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил присоединить Харьковскую область к его региону. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал это бредом.

Источник: "Настоящее время"

Детали: Гладков заявил, что лучший способ решить "проблему обстрелов" в его регионе – "присоединить Харьковскую область".

Прямая речь Терехова: "Смешно это слышать. Белгородская область воспринимается в Харькове исключительно как "БНР" ("Белгородская народная республика"). Поэтому пусть тот бред, который он произнес, будет утешительным для него".

Больше деталей: Терехов напомнил, что российские войска пытались захватить Харьков с самого начала широкомасштабного вторжения России в Украину, однако еще в сентябре прошлого года почти полностью ушли из региона.

Прямая речь: "Для справки могу напомнить, что, если взять население Белгорода, это всего лишь один район Харькова. Тоже для истории: когда-то очень давно была Харьковская область, в состав которой входил город Белгород. К этому мы не будем идти. Но то, что сегодня касается суверенитета и территориальной целостности, то Украина – суверенное государство, Харьков – украинский город, был, есть и будет им".

Справка: В июне 1919 года Белгород и вся территория Белгородского уезда были заняты войсками Вооруженных сил Юга России – Добровольческой армией Владимира Май-Маевского. Белгородский уезд входил в состав Харьковской области Юга России до конца 1919 года.

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Что предшествовало: В начале осени 2022 года украинские войска пошли в контрнаступление на Харьковщине и очень быстро освободили от российской оккупации почти всю область.

Темы: ХарьковРосcияместная властьвойна
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