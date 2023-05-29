Зеленський: Ніхто інший не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Деталі: Зеленський додав, що кожна російська атака повертає Україна і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо у зла не буває й не може бути іншого кінця, окрім поразки.

Пряма мова: "Світ повинен бачити, що терор програє. Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє.

Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, терор програє. І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів.

Нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці".