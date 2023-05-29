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Зеленский: Никто другой не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 22:19
Зеленский: Никто другой не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы
Скрин из видеообращения 29 мая

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Зеленский добавил, что каждая российская атака возвращает Украину и весь мир к очевидному выводу: Россия хочет пройти до конца путем зла, то есть к своему поражению, потому что у зла не бывает и не может быть другого конца, кроме поражения. 

Прямая речь: "Мир должен видеть, что террор проигрывает. Когда "Петриоты" в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает.

Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционное, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стыдятся ее бывшие партнеры, террор проигрывает.

И, конечно, нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи наших воинов.

Нашими успехами, нашим давлением, нашими "Петриотами" мы должны и будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы".

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Темы: Зеленскийпрезидентвойнаоружие
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