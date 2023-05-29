У Молдові прокоментували можливу участь Зеленського в саміті європейських лідерів
Молдова не буде публічно розкривати участь президента України Володимира Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти, що відбудеться 1 червня в Кишиневі, з міркувань безпеки.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це в понеділок в етері телеканалу ProTV заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Ана Ревенко.
Як зазначила Ревенко, інформація про участь українського президента в саміті в Кишиневі "має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою пана Зеленського".
"Ми поважаємо цю вимогу", – додала вона.
Станом на зараз майже всі з-поміж 47 лідерів європейських держав і євроінституцій підтвердили участь у саміті Європейської політичної спільноти, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.
Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.
Як відомо, саміт європейських лідерів відбудеться на території виноробні за 35 кілометрів від Кишинева.
У зв'язку з ним у Молдові попередили про обмеження в роботі транспорту, повітряний простір буде закритий, а деякі міжнародні потяги не курсуватимуть.