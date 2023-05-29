У Молдові прокоментували можливу участь Зеленського в саміті європейських лідерів

Молдова не буде публічно розкривати участь президента України Володимира Зеленського в саміті Європейської політичної спільноти, що відбудеться 1 червня в Кишиневі, з міркувань безпеки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це в понеділок в етері телеканалу ProTV заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Ана Ревенко.

Як зазначила Ревенко, інформація про участь українського президента в саміті в Кишиневі "має бути засекреченою у зв'язку з безпосередньою безпекою пана Зеленського".

Реклама:

"Ми поважаємо цю вимогу", – додала вона.

Станом на зараз майже всі з-поміж 47 лідерів європейських держав і євроінституцій підтвердили участь у саміті Європейської політичної спільноти, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак та очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні.

Це буде вже друга зустріч Європейської політичної спільноти, на якій обговорюватимуться спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язаних із нею криз, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкості європейських держав.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, саміт європейських лідерів відбудеться на території виноробні за 35 кілометрів від Кишинева.

У зв'язку з ним у Молдові попередили про обмеження в роботі транспорту, повітряний простір буде закритий, а деякі міжнародні потяги не курсуватимуть.