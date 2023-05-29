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В Молдове прокомментировали возможное участие Зеленского в саммите европейских лидеров

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 23:23

Молдова не будет публично раскрывать участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Европейского политического сообщества, который состоится 1 июня в Кишиневе, из соображений безопасности.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом в понедельник в эфире телеканала ProTV заявила министр внутренних дел Молдовы Ана Ревенко.

Как отметила Ревенко, информация об участии украинского президента в саммите в Кишиневе "должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью господина Зеленского".

"Мы уважаем это требование", – добавила она.

По состоянию на сейчас почти все из 47 лидеров европейских государств и евроинститутов подтвердили участие в саммите Европейского политического сообщества, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Риши Сунак и глава итальянского правительства Джорджия Мелони.

Это будет уже вторая встреча Европейского политического сообщества, на которой будут обсуждаться совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защита демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивости европейских государств.

Как известно, саммит европейских лидеров состоится на территории винодельни в 35 километрах от Кишинева.

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В связи с ним в Молдове предупредили об ограничениях в работе транспорта, воздушное пространство будет закрыто, а некоторые международные поезда не будут курсировать.

Темы: МолдоваЗеленскийпрезидент
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