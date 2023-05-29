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Демограф назвала головну загрозу для перепису населення України

"Українська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 23:34

Головною загрозою для проведення всеукраїнського перепису населення буде ситуація, якщо його замінять оцінкою чисельності населення. 

Джерело: директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Коли ми маємо величезні інформаційні лагуни, то, безумовно, треба проводити хоча б такі оцінки (чисельності населення – УП). Це –  краще, ніж нічого. 

В принципі, перепис може замінити повноцінна система реєстрів. Тоді що робиться? Береться основна інформація з реєстрів населення, а такі питання, на які нема даних в реєстрах (скажімо, етнічна приналежність, мова, якою ти спілкуєшся, мова, яку ти вважаєш рідною) вже задаються вибірковим шляхом. Вибірка просто має бути достатньо велика, надійна, репрезентативна, яка базується на даних реєстру. 

Але зазвичай, навіть ті країни, де є реєстри, переписи все одно проводять. І до речі, вважається, що за допомогою перепису можна перевірити дані реєстру і, за необхідності, скорегувати".

Деталі: За прогнозом Лібанової, після війни в Україні в кордонах 1991 року може налічуватися від 35 до 37 мільйонів українців. 

Нагадаємо: Востаннє всеукраїнський перепис населення в Україні проводили у 2001 році, тому актуальних даних щодо кількості населення в української влади немає.

ВІДЕО ДНЯ

Новий всеукраїнський перепис планували провести у 2023 році. Для цього восени 2021-го Верховна Рада попередньо погодила виділення на його підготовку понад 82 мільйонів гривень.

Теми: перепис населення
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