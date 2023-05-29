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Демограф назвала главную угрозу для переписи населения Украины

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 23:34

Главной угрозой для проведения всеукраинской переписи населения будет ситуация, если ее заменят оценкой численности населения. 

Источник: директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда мы имеем огромные информационные лагуны, то, безусловно, надо проводить хотя бы такие оценки (численности населения - УП). Это - лучше, чем ничего. 

В принципе, перепись может заменить полноценная система реестров. Тогда что делается? Берется основная информация из реестров населения, а такие вопросы, на которые нет данных в реестрах (скажем, этническая принадлежность, язык, на котором ты общаешься, язык, который ты считаешь родным) уже задаются выборочным путем. Выборка просто должна быть достаточно большая, надежная, репрезентативная, которая базируется на данных реестра. 

Но обычно, даже те страны, где есть реестры, переписи все равно проводят. И кстати, считается, что с помощью переписи можно проверить данные реестра и, при необходимости, скорректировать".

Детали: По прогнозу Либановой, после войны в Украине в границах 1991 года может насчитываться от 35 до 37 миллионов украинцев. 

Напомним: Последний раз всеукраинскую перепись населения в Украине проводили в 2001 году, поэтому актуальных данных по численности населения у украинской власти нет.

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Новую всеукраинскую перепись планировали провести в 2023 году. Для этого осенью 2021-го Верховная Рада предварительно согласовала выделение на ее подготовку более 82 миллионов гривен.

Темы: перепись населения
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