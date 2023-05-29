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РФ атакувала Сумщину гвинтокрилами та ракетами: за добу – 48 вибухів

"Українська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 23:44
РФ атакувала Сумщину гвинтокрилами та ракетами: за добу – 48 вибухів
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Протягом доби у Сумській області зафіксовано 48 вибухів внаслідок російських атак.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА 

Деталі: Протягом доби росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади.

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Білопільська громада: з території РФ здійснено 20 пострілів з АГС та 2 виходи з міномету та обстріл зі ствольної артилерії – 8 вибухів. Есманська громада: зафіксовано 3 вибухи (АГС) та ракетний обстріл, нараховано 2 приходи з гвинтокрила. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства.

Великописарівська громада: здійснено артобстріл – 10 вибухів. Краснопільська громада: з території рф був мінометний обстріл – 2 вибухи. Шалигинська громада: був 1 вибух з міномету.

Теми: Сумська областьобстрілракетний ударвійна
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