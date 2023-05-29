РФ атаковала Сумскую область вертолетами и ракетами: за сутки – 48 взрывов

В течение суток в Сумской области зафиксировано 48 взрывов в результате российских атак.

Источник: пресс-служба Сумской ОВА

Детали: В течение суток россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 48 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская громады.

Белопольская громада: с территории РФ осуществлено 20 выстрелов из АГС и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии – 8 взрывов.

Эсманская громада: зафиксировано 3 взрыва (АГС) и ракетный обстрел, насчитано 2 прихода с вертолета. В результате обстрела поврежден склад агропредприятия.

Великописаревская громада: осуществлен артобстрел – 10 взрывов. Краснопольская громада: с территории рф был минометный обстрел - 2 взрыва. Шалигинская громада: был 1 взрыв из миномета.