РФ атаковала Сумскую область вертолетами и ракетами: за сутки – 48 взрывов
В течение суток в Сумской области зафиксировано 48 взрывов в результате российских атак.
Источник: пресс-служба Сумской ОВА
Детали: В течение суток россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 48 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская громады.
Белопольская громада: с территории РФ осуществлено 20 выстрелов из АГС и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии – 8 взрывов.
Эсманская громада: зафиксировано 3 взрыва (АГС) и ракетный обстрел, насчитано 2 прихода с вертолета. В результате обстрела поврежден склад агропредприятия.
Великописаревская громада: осуществлен артобстрел – 10 взрывов. Краснопольская громада: с территории рф был минометный обстрел - 2 взрыва. Шалигинская громада: был 1 взрыв из миномета.