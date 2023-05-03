IRIS-T знищили понад 60 цілей у повітрі за сім місяців – Повітряні сили

Дивізіон німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей з жовтня минулого року.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Дослівно: "ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей".

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Деталі: Олещук додав, що наприкінці квітня уже другий дивізіон IRIS-T заступив на бойове чергування в Україні.

“В день першого застосування комплексу всі були вражені, бо всі цілі були збиті”, – сказав заступник командира зенітно ракетного підрозділу під псевдонімом “Ювелір”.

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Цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

14 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України вже використовують комплекс IRIS-T на півдні країни.