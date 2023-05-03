Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

IRIS-T знищили понад 60 цілей у повітрі за сім місяців – Повітряні сили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 11:12
IRIS-T знищили понад 60 цілей у повітрі за сім місяців – Повітряні сили
Скрін з відео повітряних сил зсу

Дивізіон німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей з жовтня минулого року.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Дослівно: "ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей".

Реклама:

Деталі: Олещук додав, що наприкінці квітня уже другий дивізіон IRIS-T заступив на бойове чергування в Україні.

“В день першого застосування комплексу всі були вражені, бо всі цілі були збиті”, – сказав заступник командира зенітно ракетного підрозділу під псевдонімом “Ювелір”.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

14 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України вже використовують комплекс IRIS-T на півдні країни.

Теми: Повітряні сили ЗСУППОзброяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: