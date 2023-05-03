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Бавовна в Криму: налякані окупанти переганяють флот до РФ – ГУР

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 12:22
Бавовна в Криму: налякані окупанти переганяють флот до РФ – ГУР
Getty Images

Окупанти перемістили більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення в окупованому Криму.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу "Київ", ГУР в Telegram

Пряма мова: "Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури".

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Деталі: За словами Скібіцького, тим часом на території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

Також представник воєнної розвідки зазначив, що до осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму. Однак після успіху української армії на Харківщині, Херсонщині, а далі — удари по військових об’єктах та дії руху спротиву на території окупованого півострова змусили загарбників "взятися за голову": зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.

Скібіцькій зауважив, що деокупація Криму залежатиме від того, як буде спланована українська операція зі звільнення півострова та який буде моральний стан російських військових. "Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий "жест доброї волі". Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця", — підкреслив розвідник.

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Він додав, що російські окупанти готуються до кругової оборони також у Маріуполі. Вони активно відновлюють необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову.

Нагадаємо: Останнім часом почастішала "бавовна" в окупованому Криму. Зокрема, вибухи пролунали 1 травня на заході півострова. Окупанти сказали, що то їхня ППО збила безпілотники.

2 травня вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем. Деталі з'ясовуються.

Теми: КримфлотРосіядеокупація
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