Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бавовна в Криму: налякані окупанти переганяють флот до РФ – ГУР

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 12:22
Бавовна в Криму: налякані окупанти переганяють флот до РФ – ГУР
Getty Images

Окупанти перемістили більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення в окупованому Криму.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу "Київ", ГУР в Telegram

Пряма мова: "Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури".

Деталі: За словами Скібіцького, тим часом на території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

Також представник воєнної розвідки зазначив, що до осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму. Однак після успіху української армії на Харківщині, Херсонщині, а далі — удари по військових об’єктах та дії руху спротиву на території окупованого півострова змусили загарбників "взятися за голову": зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.

Скібіцькій зауважив, що деокупація Криму залежатиме від того, як буде спланована українська операція зі звільнення півострова та який буде моральний стан російських військових. "Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий "жест доброї волі". Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця", — підкреслив розвідник.

Він додав, що російські окупанти готуються до кругової оборони також у Маріуполі. Вони активно відновлюють необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Останнім часом почастішала "бавовна" в окупованому Криму. Зокрема, вибухи пролунали 1 травня на заході півострова. Окупанти сказали, що то їхня ППО збила безпілотники.

2 травня вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем. Деталі з'ясовуються.

Теми: КримфлотРосіядеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Крим
ФСБ заявила про захоплення "агентів Буданова", які нібито "планували теракти" в Криму 
Данілов не виключив "трошечки інші засоби" для звільнення Криму
На базі російських прикордонників під Сімферополем стався вибух – ЗМІ
Останні новини
06:41
Сили оборони відбили 55 ворожих атак – зведення
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
Усі новини...
Реклама: