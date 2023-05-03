У Брянській області РФ скасували парад: святкуватимуть у дворах

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про скасування цьогорічного параду на честь 9 травня, каже, що головне зараз забезпечити безпеку.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "Цього року ми не можемо провести свято так, як хотілося б, - з урочистою ходою парадних розрахунків, Парадом поколінь, з портретами наших героїв у колоні "Безсмертного полку". Але, незважаючи на скасування масових святкових заходів, наші ветерани не залишаться без уваги".

Деталі: За його словами, головне під час проведення святкових заходів - забезпечити безпеку громадян.

Замість параду ветеранів будуть вітати у дворах, влада пообіцяла організувати покладання квітів до пам’ятників та провести мітинг.

Що було раніше:

12 квітня ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію та парад, відповідно на 1 та 9 травня. Однак тоді Развожаєв заявив, що "рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - наразі не ухвалено", проводяться консультації з міноборони РФ.

20 квітня так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "влада" остаточно вирішила не проводити військовий парад у місті.

Перед цим губернатори Бєлгородської та Курської областей РФ вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки.