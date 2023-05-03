У Брянській області РФ скасували парад: святкуватимуть у дворах

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про скасування цьогорічного параду на честь 9 травня, каже, що головне зараз забезпечити безпеку.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "Цього року ми не можемо провести свято так, як хотілося б, - з урочистою ходою парадних розрахунків, Парадом поколінь, з портретами наших героїв у колоні "Безсмертного полку". Але, незважаючи на скасування масових святкових заходів, наші ветерани не залишаться без уваги".

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Деталі: За його словами, головне під час проведення святкових заходів - забезпечити безпеку громадян.

Замість параду ветеранів будуть вітати у дворах, влада пообіцяла організувати покладання квітів до пам’ятників та провести мітинг.

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