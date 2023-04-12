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Окупанти в Криму відмовились від травневої демонстрації та параду на 9 травня

Станіслав ПогоріловСереда, 12 квітня 2023, 09:18
Окупанти в Криму відмовились від травневої демонстрації та параду на 9 травня
Фото: Getty Images

Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію та парад, відповідно на 1 та 9 травня.

Джерело: Аксьонов у Telegram, "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня".

Деталі: За словами гауляйтера Криму, таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.

У той же час напередодні Аксьонов запевняв, що окупанти на півострові не бояться контрнаступу Збройних сил, і не бачать у ньому для себе "катастрофи".

При цьому так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що "рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - наразі не ухвалено". Зараз начебто проводяться консультації з міноборони РФ.

Що було раніше: Перед цим губернатори Бєлгородської та Курської областей РФ вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки.

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Теми: Кримвійнапарад
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