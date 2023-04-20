Окупанти Севастополя остаточно відмовились від параду на 9 травня

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "влада" остаточно вирішила не проводити військовий парад у місті.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"

Пряма мова Развожаєва: "Міністерство оборони ухвалило рішення про непроведення параду в місті Севастополі, тому всі плани підготовки до цього заходу будуть переглянуті".

Деталі: У той же час керівник окупаційної влади почав заспокоювати, що святкові заходи у місті все ж відбудуться, зокрема, у форматі "парадів пам′яті" біля будинків ветеранів.

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