Окупанти Севастополя остаточно відмовились від параду на 9 травня
Четвер, 20 квітня 2023, 15:28
Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "влада" остаточно вирішила не проводити військовий парад у місті.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"
Пряма мова Развожаєва: "Міністерство оборони ухвалило рішення про непроведення параду в місті Севастополі, тому всі плани підготовки до цього заходу будуть переглянуті".
Деталі: У той же час керівник окупаційної влади почав заспокоювати, що святкові заходи у місті все ж відбудуться, зокрема, у форматі "парадів пам′яті" біля будинків ветеранів.
Що було раніше:
- 12 квітня ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію та парад, відповідно на 1 та 9 травня. Однак тоді Развожаєв заявив, що "рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - наразі не ухвалено", проводяться консультації з міноборони РФ.
- Перед цим губернатори Бєлгородської та Курської областей РФ вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки.