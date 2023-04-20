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Окупанти Севастополя остаточно відмовились від параду на 9 травня

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 квітня 2023, 15:28
Окупанти Севастополя остаточно відмовились від параду на 9 травня
Фото: Getty Images

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що "влада" остаточно вирішила не проводити військовий парад у місті.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"

Пряма мова Развожаєва: "Міністерство оборони ухвалило рішення про непроведення параду в місті Севастополі, тому всі плани підготовки до цього заходу будуть переглянуті".

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Деталі: У той же час керівник окупаційної влади почав заспокоювати, що святкові заходи у місті все ж відбудуться, зокрема, у форматі "парадів пам′яті" біля будинків ветеранів.

Що було раніше:

  • 12 квітня ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію та парад, відповідно на 1 та 9 травня. Однак тоді Развожаєв заявив, що "рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - наразі не ухвалено", проводяться консультації з міноборони РФ.
  • Перед цим губернатори Бєлгородської та Курської областей РФ вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки.

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Теми: Севастопольпарадвійна
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