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Зеленський: Ми не атакували Путіна, залишимо трибуналу

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 18:43
Зеленський: Ми не атакували Путіна, залишимо трибуналу
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна воює на своїй території, і захищається від агресора – Росії.

Джерело: глава держави на спільному брифінгу з лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, ми боремося на своїй території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього… Тому – ми не атакували Путіна, ми це (міжнародному) трибуналу залишимо".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Росія не має перемог на фронті, Путін більше не може мотивувати російське суспільство і відправляти просто так солдат на війну, тому зацікавлений в тому, щоб звинувачувати Україну в якихось "злочинах".

Пряма мова: "Йому потрібно щось робити різке: то "замахи", то дрони, то якісь "гуси, які їх бомбили". Вони щоденно будуть вигадувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше: не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю, потрібно вийти з нашої території".

Предісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 травня у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії"
  • Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. За його словами, те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня.
  • США заявили, що збирають факти інциденту з безпілотником у Москві, який, за словами російської сторони, атакував Кремль.

Теми: війнаРосіяЗеленськийПутін
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