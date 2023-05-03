Російські депутати вже закликають пустити ракети по резиденції Зеленського
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін назвав нібито атаку безпілотників на Кремль "терактом" щодо Путіна і "нападом на Росію", а так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет закликав завдати ракетного удару по резиденції Володимира Зеленського в Києві.
Джерело: Володін у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА новости"
Пряма мова Володіна: "Теракт щодо президента – це напад на Росію. Київський нацистський режим необхідно визнати терористичною організацією. Зеленський, віддаючи накази на вчинення терактів, став в один ряд з іншими міжнародними терористами. Київський режим сьогодні не менш небезпечний, ніж Аль-Каїда, Джебхат ан-Нусра, ІДІЛ".
Деталі: Володіну також привиділося, що влада Києва нібито "захопивши цілу державу, загрожує безпеці Росії, Європи, всього світу".
Пряма мова голови Держдуми РФ: "Жодних переговорів із режимом Зеленського бути не може. Будемо вимагати застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим".
Деталі: Своєю чергою Шеремет уже закликав завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві і додав, що президенту України, починаючи з цього дня вже нібито "варто починати боятися".
Пряма мова Шеремета: "У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, переговори безглузді. Їх потрібно тільки знищувати, причому швидко і нещадно. Пора завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві. Готовий передати координати – вулиця Банкова, 11, де розташована адміністрація президента України".
Передісторія:
- У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна вночі 3 травня. Так звану атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".
- Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. А те, що відбулося у Москві, за його словами, вочевидь є нагнітанням росіянами ситуації перед 9 травня.