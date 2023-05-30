Повітряні сили пояснили, як оприлюднення знімків уламків ракет шкодить Україні

Оприлюднення у соціальних мережах та медіа уламків ракет може допомогти РФ визначити, яким типом озброєння українські сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння, скажімо, той самий Patriot чи ракета NASAMS, відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці".

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Деталі: За словами Ігната, фотографії уламків ракет РФ також може використовувати для своєї пропаганди, показуючи, що нібито ""українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках, по своїх мешканцях".

Нагадаємо: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, а також сам керівник ОП Андрій Єрмак обурилися, що мер Києва Віталій Кличко та деякі блогери опублікували фото збитої в Оболонському районі столиці російської ракет під час повітряної тривоги.