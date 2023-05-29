В ОП "наїхали" на Кличка і блогерів через фото уламків ракети: Хайп дорожчий за життя?

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, а також сам керівник ОП Андрій Єрмак обурилися, що мер Києва Віталій Кличко та деякі блогери опублікували фото збитої в Оболонському районі столиці російської ракет під час повітряної тривоги.

Джерело: Подоляк і Єрмак у Telegram

Пряма мова Подоляка: "Хайп дорожчий за життя? По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін".

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Деталі: Він зазначив, що під час війни держава "не обмежувала свободу слова та не вводила цензуру", але те, що чиновники розповсюджують критичну інформацію "схоже на злочинну недбалість", а також на "зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio".

"Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування. Так само, як справжня "дорослість" – це не про паспортний вік, а про розуміння, що можна робити, а чого робити категорично не треба", − підсумував Подоляк.

Деталі: Він не назвав жодних імен, але одним з перших оприлюднив фото збитої ракети у Києві столичний мер Віталій Кличко. Також публікував фото наслідків російської атаки голова поліції Київщини Андрій Нєбитов і начальник КМВА − генерал-полковник Сергій Попко.

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Обурився публікації фото і Єрмак.

"Дещо дивує безвідповідальність деяких людей, які заради переглядів в соцмережах продовжують публікувати фото та відео роботи ППО. Ми постійно кажемо про загрози від таких дій та відповідальність за них. І ці загрози стосуються кожного", − наголосив керівник ОП, теж не називаючи прізвищ.



Він підкреслив, що "такі дії є шкідливими" і "несуть загрозу обороноздатності".

Сварився на тих, хто публікує фото з місця падіння уламків російських ракет і дронів, і чиновник з команди Зеленського, міністр культури Олександр Ткаченко.